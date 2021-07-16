Киев, , 18:22 — REGNUM Киевский апелляционный суд рассмотрит 20 июля 2021 года апелляцию на решение о продлении меры пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба суда.

Виктор Медведчук Пресс-служба Виктора Медведчука

Ранее адвокаты политика обжаловали решение Печерского суда о продлении круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.

Читайте также: Адвокаты Медведчука обжаловали продление домашнего ареста политика

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соратник Медведчука, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич допустил, что прокуроры могли вступить с говор с судьями, чтобы устроить «беспредел» в отношении политика.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады рассказал о сговоре прокуроров и судьи в деле Медведчука