Владимир, 16 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области 16 июля подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 39 тыс. 959 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 37 тыс. 319 пациентов, в том числе 238 человек — за последние сутки.