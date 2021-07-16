Вологда, 16 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Вологодской области за сутки утонули четыре человека, в том числе один ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

По данным ведомства, 15 июля в Устюженском районе утонул 42-летний рыбак. Тело мужчины нашли его родственники, которые были обеспокоены его долгим отсутствием и отправились на поиски. В Усть-Кубинском районе — 68-летняя женщина. В Чагодещенском районе утонул 52-летний мужчина, а в Шекснинском — 13-летний мальчик. Всего с начала лета на Вологодчине утонули 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 Июля в Вологодской области утонули четыре человека