Калужские следователи за полгода раскрыли 100% убийств и изнасилований
Калуга, 16 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами регионального управления СКР за полугодие было расследовано 31 убийство и покушений на убийство, 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 36 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Раскрываемость преступлений указанных категорий составила 100%. Об этом 16 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы коллегии ведомства по итогам работы за первое полугодие 2021 года.
По словам руководителя СУ СК России по Калужской области Игоря Литвинова, в первом полугодии в центре внимания следователей находились вопросы раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, расследования преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, возмещения ущерба, причинённого преступлениями, вопросы повышения качества следствия.
Так, было раскрыто 29 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых четыре убийства и два изнасилования. Сумма возмещённого ущерба по оконченным в первом полугодии 2021 года уголовным делам составила более 22 млн рублей. Почти вся сумма возмещена на стадии предварительного следствия, наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью 60 млн рублей.