Калуга, 16 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами регионального управления СКР за полугодие было расследовано 31 убийство и покушений на убийство, 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 36 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Раскрываемость преступлений указанных категорий составила 100%. Об этом 16 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы коллегии ведомства по итогам работы за первое полугодие 2021 года.

Kaluga.sledcom.ru Здание СКР в Калуге

По словам руководителя СУ СК России по Калужской области Игоря Литвинова, в первом полугодии в центре внимания следователей находились вопросы раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, расследования преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, возмещения ущерба, причинённого преступлениями, вопросы повышения качества следствия.

Так, было раскрыто 29 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых четыре убийства и два изнасилования. Сумма возмещённого ущерба по оконченным в первом полугодии 2021 года уголовным делам составила более 22 млн рублей. Почти вся сумма возмещена на стадии предварительного следствия, наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью 60 млн рублей.