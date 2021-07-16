Волгоград, 16 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Приговор в отношении Леонида Жданова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, огласил 16 июля Ворошиловский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

ИА REGNUM Волга

В июне 2018 года Леонид Жданов как генеральный директор коммерческой организации, оказывающей услуги по хранению и выпуску в плавание маломерных судов, не обеспечил «контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерного судна, его исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъёмности». В результате на плавдаче «Елань 12» отправились в плавание 16 человек вместо максимальных 12, а судоводитель не имел необходимых навыков и удостоверения на право управления маломерным судном. Ночью 11 июня пьяный водитель плавдачи при пересечении акватории Волги без включённых ходовых огней столкнулся с теплоходом «Капитан Вечёркин», погибли 11 человек.

Приговором суда Леонид Жданов признан виновным, ему назначено четыре года лишения свободы условно с лишением права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.