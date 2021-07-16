Ярославль, , 18:13 — REGNUM Решение Кировского суда об отказе в иске мэра Владимира Волкова о защите чести и достоинства будет обжаловано. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

«16.07.2021 состоялось очередное заседание Кировского районного суда города Ярославля по иску мэра города Ярославля Владимира Волкова к депутату муниципалитета Анатолию Каширину о защите чести, достоинства и деловой репутации. По итогам заседания в удовлетворении исковых требований отказано. Решение об обжаловании судебного акта будет принято после изготовления мотивированного решения суда», — сообщили в мэрии города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр счёл оскорбительными слова депутата в свой адрес на заседании муниципалитета Ярославля.

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