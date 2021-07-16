Тамбов, 16 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области решение проблем обманутых дольщиков выполняется в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Благодаря вмешательству губернатора Александра Никитина сдвинулось с места решение вопроса по проблемному дому в поселке Строитель.

Tambov.gov.ru

В Тамбовской области создана региональная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков. Для каждого конкретного случая находится свое, отдельное решение по достройке объекта или выплате компенсации.

На данный момент в Тамбовской области остаются проблемными 11 многоквартирных домов (844 квартиры). Ситуация с каждым из них находится на личном контроле главы администрации региона. В отношении каждого объекта проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера. Они утверждены региональным планом-графиком.

Решая проблемы обманутых дольщиков, региональная власть сталкивается со множеством «подводных камней». Один из них — вопрос предоставления (продления) застройщикам-банкротам права аренды на земельные участки, которые ранее были предоставлены под строительство объектов. Из-за неурегулированных земельно-правовых отношений дольщики дома 27 по улице Строительная в поселке Строитель не могли получить положенную компенсацию. К решению вопроса подключился Александр Никитин. Была проведена масштабная работа, и сегодня подписаны все необходимые документы — вопрос урегулирован.

Строительство дома 27 по улице Строительная в поселке Строитель началось летом 2012 года, а в декабре того же года его остановили. Застройщик ООО фирма «Юкон» был признан банкротом, бывший генеральный директор привлечен к уголовной ответственности.

Дольщики, вложившиеся в строительство, обратились за помощью к главе областной администрации. Благодаря вмешательству Никитина был назначен конкурсный управляющий, аккредитованный Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. После чего администрация Тамбовского района заключила соглашение с ООО «Фирма «Юкон» о предоставлении земельного участка под строительство многоквартирного дома в поселке Строитель. В результате чего устранена главная проблема решения вопроса обманутых дольщиков — отсутствие прав на земельный участок.

В ближайшее время будет проведена актуальная оценка земельного участка, после чего необходимый пакет документов направят в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Поскольку в бюджете Тамбовской области предусмотрены деньги на софинансирование, вопрос о выплате возмещения гражданам по объекту безотлагательно будет рассмотрен Наблюдательным советом Фонда. Согласно установленным срокам рассмотрения и региональному плану-графику проблема дольщиков поселка Строитель должна разрешиться к концу сентября.

Кроме того, в июне Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате возмещения дольщикам дома 126 по улице Базарная в Тамбове (застройщик ООО «Махаон»).

Благодаря принятым администрацией области мерам было предотвращено банкротство шести застройщиков, восемь объектов не попали в категорию проблемных. Начиная с 2015 года, за счет привлечения региональных источников финансирования в Тамбовской области завершено строительство 13 долгостроев, решены жилищные вопросы более 1050 семей, 18 гражданам предоставлена компенсационная выплата.