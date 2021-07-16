Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Шедевр эпохи Ренессанса из коллекции Музея Лувра — «Прекрасная садовница», также известная как «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» Рафаэля Санти будет представлена жителям и гостям Санкт-Петербурга в Аполлоновом зале Зимнего дворца. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Картину из Парижа ждали в Эрмитаже еще в декабре 2020 года. Работа великого художника должна была стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520−2020». Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, «Прекрасная Садовница» прибыла в Петербург только сейчас.

«Масштабный проект «Линия Рафаэля. 1520−2020» получил продолжение выставкой одной картины из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже», — уточнили в музее.

Увидеть произведение великого мастера посетители музея смогут в течение двух месяцев, с 21 июля по 19 сентября 2021 года.

«Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» была написана Рафаэлем во Флоренции в 1507 или 1508 году. Долгое время в коллекции французских правителей картина именовалась «Мария в платье крестьянки», пока коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году не дал ей название «Прекрасная садовница».