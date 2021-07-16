Подгорица, 16 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Министерство финансов и социального обеспечения Черногории запустило проект социальных ваучеров, предназначенных для граждан, находящихся в состоянии нужды.

В магазине

Как было объявлено в министерстве, ваучеры будут выпускаться номиналом 30, 50 и 100 евро, и их можно будет отоварить в магазинах, которые определят власти путем конкурса.

В министерстве добавляют, что активно рассматривают дополнительный комплекс антикризисных мер, которые будут ограничены по времени и которые приведут к регулированию и снижению розничных цен на основные продукты питания.