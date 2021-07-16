Брюссель, 16 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В Бельгии 20 июля станет днём национального траура из-за большого числа погибших в ходе наводнений, заявил 16 июля бельгийский премьер-министр Александр де Кроо на своей странице в Twitter.

Julie Mac Наводнение в Венеции

Кроме того, праздничные мероприятия в национальный день 21 июля также будут ограничены.

«Вторник 20 июля станет днем национального траура. Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения», — написал Де Кроо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии обнаружены 23 тела погибших в ходе наводнений. Ещё пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

На данный момент свыше 40 тыс. зданий остаются без электроснабжения.