Киев, 16 июля 2021, 18:10 — REGNUM Международная группа советников, в состав которой входят представители ЕС, США и НАТО, призвали правительство Украины окончательно утвердить законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба посольства ЕС на Украине 16 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Поленов. Право господина. 1874
Василий Поленов. Право господина. 1874

Советники назвали «обнадёживающим» законопроект об СБУ, который был одобрен 14 июля 2021 года комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Призываем Верховную раду Украины принять указанный законопроект без промедлений», — сказано в сообщении.

Иностранные представители уверены, что данный законопроект поможет демилитаризировать СБУ, сократить численность сотрудников ведомства, а также лишить его полномочий вести досудебное расследование

«Мы также призываем Верховную раду и правительство Украины как можно скорее сделать следующий шаг — начать практическую реализацию положений закона… необходимо также принять… сателлитный закон, который урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам», — подчеркнули западные партнёры Украины.

Напомним, реформа СБУ была одной из пяти первоочередных задач, которые поставил перед украинскими властями госсекретарь США Энтони Блинкен.

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