Киев, 16 июля 2021, 18:10 — REGNUM Международная группа советников, в состав которой входят представители ЕС, США и НАТО, призвали правительство Украины окончательно утвердить законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба посольства ЕС на Украине 16 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Советники назвали «обнадёживающим» законопроект об СБУ, который был одобрен 14 июля 2021 года комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Иностранные представители уверены, что данный законопроект поможет демилитаризировать СБУ, сократить численность сотрудников ведомства, а также лишить его полномочий вести досудебное расследование
Напомним, реформа СБУ была одной из пяти первоочередных задач, которые поставил перед украинскими властями госсекретарь США Энтони Блинкен.
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