Киев, , 18:10 — REGNUM Международная группа советников, в состав которой входят представители ЕС, США и НАТО, призвали правительство Украины окончательно утвердить законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба посольства ЕС на Украине 16 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Поленов. Право господина. 1874

Советники назвали «обнадёживающим» законопроект об СБУ, который был одобрен 14 июля 2021 года комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Призываем Верховную раду Украины принять указанный законопроект без промедлений», — сказано в сообщении.

Иностранные представители уверены, что данный законопроект поможет демилитаризировать СБУ, сократить численность сотрудников ведомства, а также лишить его полномочий вести досудебное расследование

«Мы также призываем Верховную раду и правительство Украины как можно скорее сделать следующий шаг — начать практическую реализацию положений закона… необходимо также принять… сателлитный закон, который урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам», — подчеркнули западные партнёры Украины.

Напомним, реформа СБУ была одной из пяти первоочередных задач, которые поставил перед украинскими властями госсекретарь США Энтони Блинкен.

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