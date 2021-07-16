Берлин, 16 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Федеральную землю Рейнланд-Пфальц в Германии собирается посетить канцлер Ангела Меркель, сообщил 16 журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

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Федеральный канцлер пообещала краткосрочную и долгосрочную помощь от властей всем, кто пострадал в результате наводнений. Она перед поездкой провела консультации с региональным премьер-министром Малу Драйером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 106 человек погибли и сотни пострадали в результате наводнения в Рейнланд-Пфальце, которое произошло после ливней: реки в этом регионе вышли из берегов.