Борисоглебский, Ярославская область, 16 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Ярославской области резонансная история с нападением пьяной компании на детский лагерь получила своё развитие — возбуждено уголовное дело. Но только не на нападавших, а на должностных лиц лагеря. Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Ярославской области, дело возбуждено по статье «Халатность».

Лагерь «Орлёнок»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ночь с 5 на 6 июля 2021 года в детский лагерь «Орлёнок» проникла компания пьяных молодых людей, устроившая там дебош. Вожатые смогли выгнать молодёжь с территории. Позднее заявление в полицию было написано уже другой стороной — о повреждении автомобиля, на котором приехала компания.

Пока что следователи полагают, что к громким событиям привела халатность руководства детского учреждения.

«Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами детского оздоровительно-образовательного центра «Орленок», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В настоящее время лагерь закрыт на карантин по коронавирусу. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.