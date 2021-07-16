Липецк, 16 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Липецкой области 16 июля подтверждено 222 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 36 тыс. 82 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 31 тыс. 820 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 400 — за последние сутки.