Бишкек, 16 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. За год розничные цены на мясо в Киргизии выросли в среднем почти на 36%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Мясо

В середине июля 2021 года стоимость килограмма говядины в среднем по стране составила 465 сомов (407 рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 108 сомов (94 рубля) или на 30,3%.

А стоимость килограмма баранины достигла 488 сомов (427 рублей), что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года больше на 142 сома (124 рубля) или на 41,1%.

Наиболее дорогая говядина сейчас Джалал-Абаде — 496 сомов (434 рубля) за килограмм, в Нарыне — 484 сома (423 рубля) и в Оше — 482 сома (422 рубля).

А самые высокие цены на баранину установились в Кара-Суу — 528 сомов (462 рубля) за килограмм, в Джалал-Абаде — 526 сомов (460 рублей) и в Оше — 509 сомов (445 рублей).