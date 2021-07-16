Оттава, 16 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Коренные жители Канады призвала правительство обнародовать данные о посещаемости школ-интернатов, так как это поможет найти больше детских могил, сообщает 16 июля BBC.

Детская площадка

В мае в Канаде нашли 215 безымянных могил вблизи одной из бывших школ-интернатов, которую раньше посещали дети коренного населения страны.

В своем отчете, представленном 15 июля, граждане заявили, что они ожидают, что по мере продолжения поисков будут найдены новые могилы.

Напомним, что новость об обнаружении детских останков на территории школ вызвала национальный резонанс. В последующие месяцы число таких безымянных могил по всей стране возросло до более чем 1100.

В свое время подобные школы-интернаты финансировались правительством и были частью политики, направленной на ассимиляцию детей коренных народов и на уничтожение их культуры и языка.