Москва, 16 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Департамент региональной безопасности мэрии Москвы провёл межведомственное совещание, на котором представители ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и полиции обсудили причины и последствия массовой драки между киргизскими и таджикскими мигрантами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Киргизии.

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Собравшиеся оценили произошедшее как «чрезвычайное происшествие» и приняли решение организовать рейды по проверке документов у всех мигрантов, а также проводить с работающими в российской столице иностранцами профилактические беседы для недопущения конфликтных ситуаций.

Также стало известно, что правоохранительные органы Москвы уже задержали 102 участников массовой драки из стран Туркестанского региона, в том числе 71 гражданина Киргизии.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Московские суды уже назначили всем виновным наказание в виде административного ареста на 15 суток по статье «Участие в несанкционированных собраниях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 12 июля в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка между уроженцами Киргизии и Таджикистана. Участие в ней принимали более 200 мигрантов из этих стран. Несколько человек получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.