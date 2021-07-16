Москва, 16 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Ровно 20 лет назад президент России Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги и проанализировал совместные достижения за прошедшее время.

Mil.ru Флаги России и Китая

С 2001 года взаимный товарооборот России и Китая вырос в 14 раз, в 2020 году он составил $104 млрд. Китай — на первом месте среди внешнеторговых партнеров России, отметил Володин в Телеграм-канале.

Стратегический характер приобрело двустороннее партнерство в сфере энергетики. С 1 января 2011 года успешно функционирует российско-китайский нефтепровод. Россия прочно занимает лидирующие места среди поставщиков сырой нефти в Китай. 2 декабря 2019 года запущен газопровод «Сила Сибири», за 30 лет по нему в Китай будет поставлено свыше 1 трлн куб. м газа — это крупнейшая сделка в истории российской газовой отрасли. В российской Арктике с китайским участием реализуются крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», перечислил спикер Госдумы

Эффективно развивается сотрудничество в сферах мирного атома, строительства, транспорта, инноваций, науки, техники, появились прочные межрегиональные связи, отметил парламентарий.

Россия и Китай успешно работают в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС. Проходят регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, налажен диалог между парламентами и объединениями регионов, констатировал спикер Госдумы.

«Все эти результаты стали возможны благодаря стабильным и прочным отношениям между нашими странами. В первую очередь — благодаря главам государств. Близости подходов России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам. Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов», — подчеркнул Володин.

Но главное, в чем сходятся Россия и Китай — в том, что мир не должен быть и не будет однополярным.

«Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях между странами, уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам», — отметил Володин.

Он обратил внимание на то, что США с рядом западных стран стремятся помешать развитию двух государств.

«Пытаясь установить однополярный мир, регулярно нарушают нормы международного права, вмешиваются в суверенные дела. Вместо равноправия и справедливости — имперские замашки. Вместо диалога — давление. У них нет партнеров — только вассалы. Им давно стоит понять, что такие действия не приведут к желаемому ими результату. Как бы они этого ни хотели. Мы живем в другой реальности, и навязывание своей воли другим государствам недопустимо», — подчеркнул Володин.

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«Развитие может строиться только на диалоге, обмене опытом, уважении к разным подходам, традициям, менталитету. Отношения России и Китая — пример тому. Две сильные державы работают на взаимовыгодных условиях для благополучия граждан своих стран и развития государств», — заключил спикер Госдумы.

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