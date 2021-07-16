Бишкек, , 17:56 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 16 июля, подписал указ о преобразовании института полномочных представителей правительства в областях в институт полномочных представителей президента.

Садыр Жапаров Gov.kg

В администрации главы государства утверждают, что сделано это для обеспечения более эффективного госуправления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности госорганов и органов местного самоуправления.

Жапаров поручил правительству в течение месяца утвердить структуры и штатные расписания аппаратов полномочных представителей президента в областях и в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с положениями этого указа.