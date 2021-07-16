Москва, 16 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Подводные силы Северного флота завершили двухнедельные учения, направленные на испытания вооружения на больших глубинах, сообщает 16 июля пресс-служба флота.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Учения проводились в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.

«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до 10 самолётов базовой патрульной авиации альянса», — отмечают российские военные.

Уточняется, что речь идёт о манёврах и испытаниях атомных подводных лодок, отработавших выполнение задач на глубинах, которые считаются предельными для современных субмарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пресс-служба Северного флота сообщила о начале учений с участием нескольких подлодок, в том числе субмарин четвертого поколения. Уточнялось, что манёвры должны проходить на глубине свыше 500 метров.