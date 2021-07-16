Москва, 16 июля 2021, 17:55 — REGNUM Украина выходила из состава СССР не по закону, но при полном нарушении всех возможных союзных и международных законов и норм, а потому ее территориальная целостность может быть пересмотрена, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».
По его словам, статья президента России Владимра Путина «Об исторической единстве русских и украинцев» является для него «лирически и человечески выношенной», а также определенной вехой в «статейном» периоде жизни президента России. В этот период он в форме статей решил закрепить некоторые концептуальные вещи касательно будущего, прошлого и настоящего России.