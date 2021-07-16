Москва, 16 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Украина выходила из состава СССР не по закону, но при полном нарушении всех возможных союзных и международных законов и норм, а потому ее территориальная целостность может быть пересмотрена, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"В основе всего этого лежит то, что Украина не вышла по существующем тогда законам. Между прочим, подтвержденным Хельсинскими соглашениями о нерушимости границ и многим другим. Поэтому база для того, чтобы законно с международной точки зрения рассмотреть вопрос о территории Украины существует. Но для того, чтобы это сделать, нужно объявить преступником Ельцина. А не строить центры его имени и не утверждать, что это была какая-то разумная акция в нашей истории. В любом случае, я считаю, что статья президента Путина не только отражает его компетенцию или компетенцию его экспертов, но и личные преставления Путина», — заявил Кургинян.

По его словам, статья президента России Владимра Путина «Об исторической единстве русских и украинцев» является для него «лирически и человечески выношенной», а также определенной вехой в «статейном» периоде жизни президента России. В этот период он в форме статей решил закрепить некоторые концептуальные вещи касательно будущего, прошлого и настоящего России.