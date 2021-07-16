Калуга, 16 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы городских отделений взыскали за шесть месяцев в пользу муниципального предприятия «Калугатеплосеть» около 6,3 миллиона рублей задолженностей за предоставленное теплоснабжение. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области Судебный пристав

Одной из действенных форм борьбы с недобросовестными потребителями являются рейды судебных приставов. Так, 15 июля сотрудники городских отделений в областном центре совместно с представителями взыскателя — МУП «Калугатеплосеть» — вышли в очередной подобный рейд. В ходе мероприятия были посещены адреса почти двух десятков злостных неплательщиков. Судебные приставы составили ряд актов о непроживании граждан по указанным в исполнительных документах адресам, установили, что двое должников умерли, а также оставили повестки о необходимости явки остальных граждан в отделения. В случае, если данные неплательщики продолжат игнорировать выплату долгов за тепло, их имущество будет подвергнуто аресту.

Всего в первом полугодии 2021 года на исполнении в городских отделениях судебных приставов в Калуге находилось 652 исполнительных производства о взыскании долгов за теплоснабжение. Совместные рейды судебных приставов и представителей взыскателя по неплательщикам будут продолжены. Взыскивают задолженности при помощи полного комплекса мер принудительного исполнения, применяемого к должникам — ограничительные и запретительные меры, аресты имущества и расчетных счетов.