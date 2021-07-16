Вашингтон, 16 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Семь китайских чиновников попали в чёрный список США «за Гонконг», сообщили 16 июля в пресс-службе американского минфина.

(сс) Studio Incendo Протесты в Гонконге

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters распространило информацию о готовящихся Вашингтоном санкциях в отношении китайских должностных лиц в связи с политикой Пекина по Гонкогу.

В Пекине предупредили Вашингтон, что не надо вмешиваться во внутренние дела Китая. Это было сделано после того, как из США прозвучали утверждения о якобы существующих рисках бизнеса в Гонконге.