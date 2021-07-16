Москва, 16 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 16 июля представители агентства Venture Partners, ведущего дела 25-летнего центрального защитника леверкузенского «Байера-04» Тина Едвая, подтвердили, что московский «Локомотив» согласовал с их клиентом двухлетнее соглашение.

Алексей Колчин ИА REGNUM Локомотив настраивается на матч

Защитник сборной Хорватии в прошедшем сезоне принял участие лишь в восьми матчах во всех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Европы УЕФА), в которых отметился одной результативной передачей.

В составе сборной Хорватии Едвай сыграл в одном матче Лиги Наций УЕФА 2020/21.

Тин Едвай перешел в «Байер-04» 20 января 2015 года из римской «Ромы» за 7 миллионов евро. На данный момент хорватский защитник оценивается порталом transfermarkt в 3 миллиона евро. Соглашение футболиста с «аптекарями» действует до конца сезона 2022/23.