Ярославль, 16 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля отклонил иск о защите чести и достоинства мэра города Владимира Волкова к депутату муниципалитета Анатолию Каширину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр посчитал оскорбительными заявления депутата на заседании муниципалитета о возможном конфликте интересов у главы города.

16 июля суд рассмотрел иск и отказал в его удовлетворении. Основания этого решения пока неизвестны.