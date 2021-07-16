Суд отклонил иск мэра Ярославля к депутату муниципалитета
Ярославль, 16 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля отклонил иск о защите чести и достоинства мэра города Владимира Волкова к депутату муниципалитета Анатолию Каширину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Кировский суд в Ярославле
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр посчитал оскорбительными заявления депутата на заседании муниципалитета о возможном конфликте интересов у главы города.
16 июля суд рассмотрел иск и отказал в его удовлетворении. Основания этого решения пока неизвестны.