Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Петербуржцы заметили «летящее по воздуху» судно над Финским заливом Балтийского моря. Фотографией «летучего голландца» горожане поделились в социальных сетях 16 июля.

Vk.com/spb_today_unpublished «Летучий голландец» Финском заливе (цитата группы «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург")

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В Петербурге больше месяца стоит изнуряющая жара. Ежедневно столбики термометров поднимаются до +30 градусов и выше, из-за чего горожане стали наблюдать редкие оптические иллюзии, как в тропических морях.

Так, в группе «Неизданное. ДТП и ЧП СПб» пользователи социальной сети разместили фотографию с изображением судна на Финском заливе. Однако о том, что оно находится на воде, можно только догадываться: создается впечатление, что корабль левитирует. Эта иллюзия больше известна как фата-моргана — редкое оптическое явление в атмосфере, при котором отдалённые объекты видны близко и с разнообразными искажениями.

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется из-за разницы температур несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

Напомним, по прогнозу, жара сохранится в Петербурге до воскресенья 19 июля. В ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов выше.