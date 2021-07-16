Минск, 16 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Экономика Белоруссии по итогам первого полугодия 2021 года продемонстрировала рост на 3,3% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом 16 июля сообщил Национальный статистический комитет республики.

Ken Teegardin Рост экономики

Объём ВВП в текущих ценах составил 78,9 млрд белорусских рублей ($31,6 млрд). Индекс-дефлятор составил 115,7%.

Напомним, ЕБРР прогнозирует рост ВВП Белоруссии по итогам 2021 года на 0,5%.Согласно подписанным Александром Лукашенко указам, ВВП Белоруссии в 2021 году должен вырасти на 1,8%.

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