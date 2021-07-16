Москва, , 17:43 — REGNUM Распад СССР и отделение от него республик был абсолютно незаконным и противоестественным, поэтому все разговоры о том, что этот распад является константой геополитической жизни навсегда, не являются убедительными, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Политолог отметил, что Президент России Владимир Путин, по его мнению, и сам не считает, что проблема сборки распавшегося является столь однозначной. При этом, распад СССР можно было бы объяснить некой эфемерной «русской выгодой» в связи с освобождением страны от исламских республик, о чем вскользь упоминал и президент России, добавил Кургинян, однако эта версия распада страны является несостоятельной по ряду причин.

«Она спорная весьма, но с ней можно было бы согласиться, если бы распад не коснулся Белоруссии и Украины. А вот то, что он их коснулся, и не просто коснулся, а долбанул по ним в первую очередь, ставит вопрос. Если мы все время хотим создать государство, где не будет исламского иноэтнического доминирования в связи с быстрым демографическим ростом, то первое, что нам нужно — это Украина и Белоруссия. Только тогда мы что-то с чем-то можем уравновесить. Но только они-то в первую очередь и поставлены в ситуацию невоссоединнеия в условиях, когда не понятно совершенно, что и как там должно друг с другом конфронтировать», — заявил политолог.

Он также добавил, что выход всех республик из состава СССР происходил не по закону, а с полным нарушением всех международных норм и правил. То есть так, как это было выгодно преступникам, осуществлявшим и Соединённым Штатам, которые максимально ослабляли нашу страну.