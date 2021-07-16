Путин не считает распад СССР абсолютно необратимым — Кургинян
Москва, 16 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Распад СССР и отделение от него республик был абсолютно незаконным и противоестественным, поэтому все разговоры о том, что этот распад является константой геополитической жизни навсегда, не являются убедительными, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».
Политолог отметил, что Президент России Владимир Путин, по его мнению, и сам не считает, что проблема сборки распавшегося является столь однозначной. При этом, распад СССР можно было бы объяснить некой эфемерной «русской выгодой» в связи с освобождением страны от исламских республик, о чем вскользь упоминал и президент России, добавил Кургинян, однако эта версия распада страны является несостоятельной по ряду причин.
Он также добавил, что выход всех республик из состава СССР происходил не по закону, а с полным нарушением всех международных норм и правил. То есть так, как это было выгодно преступникам, осуществлявшим и Соединённым Штатам, которые максимально ослабляли нашу страну.