На Украине заявили о самой низкой рождаемости в Европе
Киев, 16 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. На Украине на 10 женщин рождается 12 детей. Об этом заявила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило, сообщило 16 июля издание Strana.ua.
По словам эксперта, это самый низкий показатель рождаемости в Европе.
Курило отметила, что самый низкий показатель рождаемости был на Украине в 2000—2001 году. С 2002 года он начал повышаться вслед за общим улучшением показателей экономики Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять 20 млн человек. Это может произойти, если все украинские трудовые мигранты заберут из страны членов своих семей.
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