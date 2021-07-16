Киев, 16 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. На Украине на 10 женщин рождается 12 детей. Об этом заявила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило, сообщило 16 июля издание Strana.ua.

Gtrk-kaluga.ru Снижение рождаемости

По словам эксперта, это самый низкий показатель рождаемости в Европе.

«На 10 женщин рождается 12 детей. При том, что в 2012 году этот показатель был близким к среднеевропейскому — на 10 женщин рождалось 15 детей. А чтобы население обновлялось хотя бы в неизменной численности, на каждую женщину показатель должен быть 2,1−2,2», — рассказала она.

Курило отметила, что самый низкий показатель рождаемости был на Украине в 2000—2001 году. С 2002 года он начал повышаться вслед за общим улучшением показателей экономики Украины.

«С 2014 года, с началом войны, пошёл уже ощутимый спад» — добавила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять 20 млн человек. Это может произойти, если все украинские трудовые мигранты заберут из страны членов своих семей.

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