Рязань, 16 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. К пробной уборке зерновых культур приступили аграрии Рязанской области. Предстоит убрать посевы на рекордной площади 673 тысячи гектаров, сообщает 16 июля пресс-служба правительства региона.

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На уборку вышли предприятия Александро-Невского, Михайловского, Пронского и Сасовского районов. Уже обмолочена первая тысяча гектаров, собрано 3,4 тысячи тонн зерна. В 2021 году в Рязанской области зерновыми культурами засеяно 673 тысячи гектаров, это максимальная площадь в регионе за более чем 20 лет.

«Пробная уборка показывает, что урожайность озимой пшеницы в этом сезоне ожидается ниже, чем в 2020 году, а по урожайности яровых культур — наоборот. Влажность зерна составляет от 12 до 17%, при необходимости полученное зерно проходит подсушивание на зерносушильном оборудовании», — уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

На полях задействовано более 50 комбайнов. В пик уборочной кампании их количество превысит 1,4 тысячи.