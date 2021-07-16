Минск, , 17:37 — REGNUM В Белоруссии продолжается расследование ряда уголовных дел о «преступлениях, которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью». Об обвинениях в отношении сотрудников «Правозащитного центра «Весна», Radio Free Europe (иностранный агент на территории России), организаций BY_help и BYSOL, а также об их финансировании проинформировал 16 июля Следственный комитет республики.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

«В ходе расследования указанных уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Белоруссии. Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое», — цитирует официальный сайт СК Белоруссии своего сотрудника — начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимира Шишко.

В целях проверки информации о причастности подозреваемых к незаконным действиям 14−15 июля спецслужбами проведены обыски в офисах НГО и по местам жительства их членов. Добытые при этом «предметы, документы и информация будут осмотрены и проанализированы». Однако уже сейчас «можно сказать, что имевшаяся первоначально информация о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности нашла свое подтверждение», сообщили в СК.

Там также рассказали о расследовании уголовного дела в отношении Андрея Александрова, отметив: «Установлено, что он занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты».

По мнению следователей, «преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, а именно основным национальным интересам страны в политической сфере — в виде устойчивого развития демократического, правового, социально ответственного государства; обеспечения эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества, позиционирования Белоруссии за рубежом в качестве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, донора международной и региональной безопасности; в информационной сфере — в виде реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации; в социальной сфере — в виде обеспечения общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижения уровня преступности и криминализации общества».

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Следком Белоруссии обнародовал также суммы начисленных гонораров гражданину республики Валентину Жданко как сотруднику Radio Free Europe (иностранный агент в РФ) за его журналистскую деятельность: в период с 2017 по 2020 год — они варьировались от $2 тыс до $23 тыс, а в целом за указанный период ему было начислено более $230 тыс, сказано в официальном сообщении СК со ссылкой на госинформагентство БелТА.

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