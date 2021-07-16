Казань, 16 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. 16 июля на сайте казанского «Рубина» сообщили о расторжении контракта с 20-летним полузащитником сборной Грузии Зурико Давиташвили. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Магомед Оздоев и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили

В прошедшем сезоне Зурико Давиташвили, выступая за волгоградский «Ротор» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Давиташвили выступал за «Рубин» с 1 июля 2019 года после ухода из грузинского «Локомотива». На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

За взрослую сборную Грузии Зурико Давиташвили дебютировал 5 сентября 2019 года в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (2:2). Футболист провел на поле 73 минуты.