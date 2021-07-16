Ново-Огарево, Московская область, 16 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Сложной назвал ситуацию с COVID-19 в мире президент РФ Владимир Путин 16 июля на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V» в Иране

Владимир Путин «К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, об этом сегодня подробно говорят коллеги, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения».

Отметив, что ни одна страна «не застрахована от вспышек коронавируса» и от «более опасных штаммов», президент РФ заявил о готовности страны сотрудничать с партнёрами по АТЭС по массовой иммунизации населения, «в том числе и трудовых мигрантов», а также по «реабилитации и восстановлению здоровья переболевших».