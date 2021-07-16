Улан-Батор, 16 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 16 июля провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Монголии.

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В ходе беседы стороны обменивались мнениями по вопросам отношений двух стран, а также регионального и международного сотрудничества, подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства Монголии и Китая.

Главы Китая и Монголии отметили, что даже во время пандемии активно развивались межгосударственные отношения, страны эффективно сотрудничали в борьбе с коронавирусом.

В ходе телефонного разговора, лидеры двух стран договорились углубить сотрудничество, чтобы в ближайшие годы поднять товарооборот до 10 миллиардов долларов, а также поддерживать торговлю, улучшая санитарно-эпидемиологические меры на территории пограничной зоны.

Председатель КНР Си Цзиньпинь выразил готовность Китая к увеличению импорта со стороны Монголии, а также пообещал поддержать проект по борьбе с песчаными и пыльными бурями и опустыниванием.

Также в ходе беседы лидеры двух стран отметили прогресс в реализации «Программы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай» заявив, что поддержат проект транзитного газопровода из РФ в Китай через Монголию.

Лидеры двух стран договорились встретиться лично после улучшения ситуации с пандемией.

Си Цзиньпин поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с недавним вступлением в должность президента, а также национальным праздником «Наадам». Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поздравил Си Цзиньпина с 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая.

Отметим, Ухнаагийн Хурэлсух вступил в должность 26 июня 2021 года. 9 июля Ухнаагийн Хурэлсух провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы они обсудили борьбу с коронавирусом.