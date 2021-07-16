Москва, 16 июля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Введение акцизов на сладкие напитки — это общемировой тренд, и такие налоги РФ нужны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал несогласие ТПП РФ с возможным появлением в РФ акциза на сладкую газировку.

Налоги

«С точки зрения бизнеса, конечно, введение такого налога ударит по предпринимателям. Но сейчас во всем мире идет кампания по введению таких акцизов. Это совершенно объективная ситуация, связанная со здравоохранением. Тут на весы ложатся два момента: или мы ограничиваем бизнес, или же мы работаем в пользу людей. Здесь надо найти консенсус, — сказал Остапкович. — Конечно, определенные ограничения наложить на этих ребят (на производителей сладких напитков — прим. ИА REGNUM) можно. Но особенно увлекаться этим нельзя. Надо подходить объективно. Но в принципе я согласен. Это мировой тренд. На предприятия, которые производят продукты с большим содержанием сахара, накладываются соответствующие налоговые обременения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пользу такого акциза высказалась руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова.