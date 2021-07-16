Москва, 16 июля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Введение акциза на сахаросодержащие напитки — это общемировая практика, и России тоже нужен такой налог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогноз ТПП РФ, согласно которому появление такого акциза может негативно сказаться на ряде экономических параметров РФ.

Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Новый налог

«Такой акциз — это, с одной стороны, мировой тренд, а с другой стороны, это необходимость поиска дополнительных источников формирования доходов и федерального и регионального бюджетов. Поэтому в данном случае такие акцизы нам нужны. Человек должен сам думать, готов ли он платить за вредный для здоровья продукт. Это общемировая практика, и мы ничего тут не придумали нового, — сказала Солянникова. — Вообще все налоговые новации правильнее вводить в сложной ситуации. Потому что тогда мы всегда можем объяснить, для чего мы их вводим. Мы можем сказать, что это будет и поддержка региональных бюджетов. А это значит возможность оказывать социальную помощь гражданам, это возможность продолжать инвестиционные программы, финансируемые субъектами федерации за счет региональных бюджетов, та же поддержка бизнеса и так далее. Для всего этого нужен источник, и акциз может стать им».

А бизнес, как подчеркнула Солянникова, во все времена и везде будет не согласен с налоговыми новациями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, нужен ли РФ акциз на сладкие напитки, высказался доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.