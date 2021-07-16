Москва, 16 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сладкие напитки в России — это не товар первой необходимости, и поэтому не стоит беспокоиться по поводу того, что он немного подорожает из-за введения соответствующего акциза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал предупреждения ТПП РФ по поводу того, что если правительство введет такой акциз, это может обернуться рядом экономических проблем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатель в продуктовом магазине

«И государство, и бизнес апеллируют к здравому смыслу. И тот же бизнес никогда не станет говорить о том, что из-за введения акцизов упадут прибыли. Скорее апелляция идет к тому, что пострадают простые люди, что вырастут цены, и так далее. Но это не всегда так. Цены вырастут, но не соразмерно увеличению налогов. Бремя всегда распределяется между продавцом и покупателем. И все зависит от эластичности спроса на тот или иной товар. Чем более он значим для потребителя, тем больше он заплатит, — сказал Комолов. — Газировка — это не товар самой первой необходимости. Но так как этот товар принадлежит к группе продуктов питания, то эластичность спроса на него будет ниже, чем на какие-нибудь предметы роскоши. И конечно, в большей степени заплатит потребитель через повышение цен и понесет большую часть издержек, связанных с этим акцизом. Однако надо понимать, что речь идет не о хлебе, молоке, яйцах или муке. Это товар не самый полезный для здоровья. И его потребление ведет к увеличению расходов в системе здравоохранения».

Поэтому, как полагает экономист, не стоит сильно беспокоиться о ценах на сладкую газировку.

«Надо следить за ценами на более значимые товары, которые составляют основу потребительской корзины наших соотечественников», — пояснил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее за введение такого акциза высказался директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.