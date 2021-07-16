Москва, 16 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Трансфер 23-летнего атакующего полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Николы Влашича в «Милан» может сорваться. Клубы не могут договориться об условиях трансфера. Итальянский клуб рассчитывает взять футболиста в аренду с обязанностью последующего выкупа за 25 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро предусматриваются в качестве бонусов. Руководство ЦСКА не спешит давать ответ и склоняется к полноценному трансферу без аренды на более выгодных для себя условиях. Об этом 16 июля сообщило издание Eurostavka.

Антон Зайцев Никола Влашич

Московский ЦСКА испытывает острые проблемы в атакующей линии, поэтому постарается направить вырученные с продажи Влашича средства на усиление нападения. Уход главного лидера отрицательно скажется на игре «красно-синих» в грядущем сезоне Российской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Никола Влашич, забив двенадцать мячей во всех турнирах, стал лучшим бомбардиром ЦСКА. В 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги хорватский полузащитник набрал 11+6 очков по системе гол+пас.

ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» 1 июля 2019 года за 15,7 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 30 миллионов евро.