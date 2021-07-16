Москва, 16 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Цена распространения в России дешевой сладкой газировки — это ожирение населения и снижение продолжительности жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения ТПП РФ по поводу того, что введение акциза на сахаросодержащие напитки может обернуться проблемами с производством, с поступлением налогов и с количеством рабочих мест.

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«Опасения бизнесменов выглядят совершенно справедливо и обоснованно, но вопрос заключается в том, что цена распространения всякой сладкой газировки — это ожирение населения, снижение продолжительности жизни, это болезни, которые надо лечить и которые стоят бешеных денег, — сказал Зубец. — Дешевая газировка — это питье для бедных. И ликвидация дешевой газировки означает удорожание стоимости жизни для бедных. Это с одной стороны. С другой стороны, на рынке будет меньше товаров, которые приводят к огромным проблемам для здоровья населения. Ведь в России, помимо роста цен на продовольствие, есть еще проблема качества этого продовольствия. Продовольствие для бедных — это суррогаты, начиненные большим количеством химии, заменителей и прочим».

Поэтому, как полагает Зубец, введение такого акциза — это правильный шаг вперед.

«К тому же надо понимать, что это освобождение рынка от иностранных брендов. Кроме того, это сбор денег. Минфин сейчас собирает деньги, где может. И любое предложение ввести акциз на что-то будет встречаться Минфином крайне благосклонно. Под предлогом защиты населения от тлетворного влияния», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею акциза на сладкую газировку положительно оценил экономист Михаил Делягин.