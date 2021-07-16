Москва, , 17:24 — REGNUM Страсбургский суд своим требованием узаконить однополые браки предпринял бессовестную попытку навязать чуждые ценности, причем невзирая на национальное законодательство и традиции народов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Зал заседания ЕСПЧ CherryX

«ЕСПЧ и до этого нередко принимал неоднозначные решения по отношению к России, но подобного еще не было. Это политизированный и провокационный шаг, направленный на деформацию образа России в Европе и в мире», — заявил Слуцкий.

Он также обратил внимание на состав коллегии судей.

«Нынешний состав Европейского суда формировался в основном в период отсутствия России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Следует обратить внимание также на еще один фактор. Зимой 2020 года во французском журнале «Валер актюэль» было опубликовано расследование юриста Грегора Пюппенка, который пришел к выводам, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса «Открытое общество», либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций. Если это так, то беспристрастность таких «служителей Фемиды» вызывает очень большие вопросы», — подчеркнул Слуцкий.

Ответ на решение ЕСПЧ

Совет Думы 16 июля принял заявление, где говорится, что решение ЕСПЧ потребовать от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений «прямо противоречит Конституции Российской Федерации, ее статье 72, однозначно трактующей брак как союз мужчины и женщины, является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

Парламентарии также обратили внимание на то, что судьи ЕСПЧ, прежде чем принимать решение, противоречащее законодательству Российской Федерации, должны были изучить национальное законодательство страны, которой оно касается.

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«Мы, представители разных политических фракций в Совете Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлем бесцеремонное вмешательство во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу «ценностей». Мы ответственно заявляем, что в соответствии со статьей 79 Конституции Российской Федерации решение Европейского суда по правам человека исполнять не будем», — следует из заявления Совета Думы.

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