Волгоград, 16 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Десять человек госпитализированы с тяжёлой клинической картиной после укусов пауков каракуртов в Центр острых отравлений больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда. Среди них — двое подростков.

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С начала 2021 года в Волгоградской области от укусов пауков пострадали 12 человек. Причём 10 происшествий зарегистрировано за 15 дней июля, в том числе два случая у детей. Пострадавших с тяжёлой клинической картиной госпитализировали в больницу. Медики напоминают, что признаки укуса весьма характерны — жгучая боль, затем озноб, слабость, сильное возбуждение и даже страх смерти, затруднённое дыхание и учащённый пульс.

Заболевание длится от трёх до 10 дней. Смертельные случаи происходят редко, в основном тогда, когда пострадавшие не получают медицинской помощи, сообщает издание «Новости Волгограда».