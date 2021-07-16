Ново-Огарево, Московская область, 16 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Представители экономик АТЭС приглашаются к участию в готовящемся в России Восточном экономическом форуме. Об этом заявил 16 июля президент страны Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин на Восточном экономическом форуме

Напомнив, что очередной форум пройдёт во Владивостоке 2−4 сентября 2021 г., глава государства отметил важность таких мероприятий.

Так, в июне в России прошёл Петербургский международный экономический форум, «на полях которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более $50 млрд», добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АТЭС — это форум, в котором участвует 21 экономика, в том числа России, Китая, США.