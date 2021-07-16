Москва, 16 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Россия не имеет отношения ни к насильственным протестам в Южно-Африканской Республике, ни к каким-либо другим. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

«Я сразу скажу, что мы не имеем никакого отношения к провоцированию каких-либо процессов, тем более насильственных протестов и в Южно-Африканской республике, и любой другой стране мира», — заявил Лавров.

После ареста 8 июля бывшего главы государства Джейкоба Зумы в провинции ЮАР Квазулу-Наталь протестующие начали перекрывать основные дороги, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Позже беспорядки распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены крупнейшие города страны Йоханнесбург и столица Претория.

В ходе беспорядков уже погибли свыше 100 человек и арестованы более 2000 человек.