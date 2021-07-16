Турин, Италия, 16 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. 16 июля руководство туринского «Ювентуса» предложило «Сассуоло» 40 миллионов евро за 23-летнего центрального полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли. «Сассуоло» не готово опускать футболиста дешевле, чем за 45 миллионов евро. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Ювентус»

В чемпионате Италии 2020/21 Мануэль Локателли сыграл в 34-х матчах, в которых набрал 4+2 очка по системе гол+пас. В составе национальной сборной Локателли стал победителем Чемпионата Европы 2020.

В финале Чемпионата Европы 2020 сборная Италии одержала победу над сборной Англии в серии пенальти — 3:2. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Transfermarkt оценивает воспитанника «Милана» в 35 миллионов евро. В 2019-м году «Сассуоло» выкупил контракт футболиста за 14 миллионов евро. Соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.