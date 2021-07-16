Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга готовится направить в суд уголовное дело генерального директора некогда крупнейшей петербургской туристической фирмы ЗАО «ФИРМА НЕВА» о мошенничестве на сумму свыше 380 млн рублей под видом реализации туристических путевок. Потерпевшими признаны 5347 туристов. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фигурантом уголовного дела стал бывшего генерального директора ЗАО «ФИРМА НЕВА» МаксимаПирогова. По версии следствия, в период с августа 2013 года по июль 2014 года, достоверно зная об имеющейся у коммерческой организации кредиторской задолженности в размере более 795 млн рублей, получил от потерпевших денежные средства в более чем 380 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не предоставив туристические путевки гражданам. Вину Пирогов не признал.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «ФИРМА НЕВА». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 5347 туристов. Уголовное дело, после вручения копии обвинительного заключения, будет направлено для рассмотрения по существу в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.