Порт-о-Пренс, 16 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Кристиан Эмманюэль Санон, американо-гаитянский доктор, обвиненный в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, потратил месяцы на то, чтобы открыть себе дорогу в политику, сообщает 16 июля CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В начале этого года он неоднократно проводил встречи в Zoom с учеными и бизнесменами. Один из участников этих встреч сообщил, что Санон однажды общался с человеком, который предположительно снабжал наемников, стоявших за убийством.

По словам людей, вовлеченных в эту работу, Санон никогда не упоминал насильственное свержение. Два человека, которые присутствовали на встречах, назвали его вдумчивым политиком, искренне заинтересованным в улучшении ситуации в стране. А в письме, направленном в конце мая высокопоставленному чиновнику Госдепартамента США, описывался серьезный проект, получивший поддержку гаитянских лидеров, которые «представляют примерно 80% населения».

Тем не менее власти Колумбии и Гаити утверждают, что у Санона был секретный план Б. Гаитянская полиция заявила, что именно Санон завербовал более двух десятков человек, которые ворвались в резиденцию президента Жовенеля Моиза.

Напомним, правительство Гаити подтвердило, что к убийству главы государства причастны 28 человек, 26 из них колумбийцы. В настоящее время пятеро подозреваемых разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента Гаити Жовенеля Моиза убившие его наёмники пытали перед смертью.