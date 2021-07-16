Ош, Киргизия, 16 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Из-за обильных ливней население южной столицы Киргизии города Оша осталось без питьевой воды, передает госагентство «Кабар» сегодня, 16 июля.

(сс) Hernán Piñera Кран

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Местные жители в социальных сетях массово выражают недовольство внезапным отключением питьевой воды и жалуются на плохую работу руководства городской администрации.

В мэрии Оша объясняют произошедшее тем, что из-за проливных дождей загрязнение реки Ак-Буура превысило норму, что привело к необходимости временно приостановить водоснабжение населения.