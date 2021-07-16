Москва, 16 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Хакерская атака на сайт Минобороны России нейтрализована, сообщили 16 июля в ведомстве.

Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США Лазерное оружие

По данным военного ведомства, DDoS-атаку нейтрализовали специалисты Службы компьютерной безопасности. В работе сайта, который утром был атакован и заработал в 12:25 мск в штатном режиме, не допущено нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, DDoS-атака на сайт Минобороны РФ была зафиксирована в 10 часов утра, причём её источник находится за рубежом.